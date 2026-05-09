親などからの相続金額が多いと「相続税はどれくらいかかるの？」と不安に感じる人もいるのではないでしょうか。相続税の仕組みは複雑に見えますが、基礎控除や計算方法を押さえておけば、おおよその税額を把握できます。 本記事では、相続額の相場や非課税の範囲、法定相続人が1人で1億円を受け取った場合のシミュレーション、さらに多額の資産がある場合の節税対策について解説します。 相続額の相場は？ 非