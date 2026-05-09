Wi-Fiルーターは24時間つけたままにしている家庭も多く、「夜だけ消せば電気代が浮くのでは？」と気になる人もいるかもしれません。使わない時間に電源を切れば電力消費は抑えられますが、実際の節約額はそれほど大きくないケースもあります。大切なのは、節約額と手間が見合うかを考えることです。 本記事では、Wi-Fiルーターの年間電気代の目安や、こまめなオン・オフのメリットや注意点、