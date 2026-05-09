兵庫県競馬組合は、騎手7人に対して騎乗停止60日の処分を科したと発表した。処分を受けたのは、石堂響騎手、大柿一真騎手、大山龍太郎騎手、鴨宮祥行騎手、郄橋愛叶騎手、中田貴士騎手、長谷部駿弥騎手の7人。いずれも騎手調整ルームに関する委員長指示事項に違反したとして、5月8日から9月25日まで（兵庫県競馬組合の非開催日を除く）の騎乗停止処分となった。発表によると、各騎手は西脇馬事公苑から競馬場へ向かう