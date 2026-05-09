俳優チャン・グンソクが、少年らしさと茶目っ気たっぷりな魅力を披露した。去る5月8日、韓国で放送されたtvNのバラエティ番組『クギ洞フレンズ』（原題）5回に出演したチャン・グンソクは、“シェアハウス中”の友人たちと異色のアクティビティ「陶芸合コン」に繰り出した。【写真】チャン・グンソク（38）、強い結婚願望明かすこの日、チャン・グンソクは夕食のメインシェフに変身。昔ながらのトンカツを準備し、“プロ級”の料理