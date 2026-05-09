名古屋市南区で飲酒運転をして別の車に衝突し、相手にケガをさせたとして35歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】飲酒運転し幹線道路で左前方の車に衝突 軽傷負わせた疑い 35歳の男逮捕 愛知県警南署 逮捕・送検されたのは、岐阜県瑞穂市の無職、ファン・チーポン容疑者（35）です。 警察によりますとファン容疑者は、7日午後10時過ぎ、名古屋市南区の片側3車線の幹線道路で飲酒運転をして、左前方を走っていた南区の