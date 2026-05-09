ミュージカル界のプリンスと呼ばれ、ミュージカル界を牽引してきた井上芳雄さん。音楽番組の司会からバラエティまで幅広く活動している井上さんの、今の心境とは。ミュージカルブームといわれる今、あらためて井上芳雄という人が牽引してきたものの大きさを実感する。トーク番組では、ときに毒舌、ときに自虐も交えながら、ミュージカルの魅力を広めてきた。── 昨年のミュージカル『エリザベート』のトート役で、これまでと発声