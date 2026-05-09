インドネシアで先月、特殊詐欺に関与したとみられる日本人6人が、地元警察に拘束されていたことがわかりました。地元メディアなどによりますと、インドネシアの第2の都市スラバヤで先月、地元警察が特殊詐欺の拠点とみられる複数の住宅などを捜索し、外国人40人以上を拘束したということです。その中には、日本人6人が含まれているということです。スラバヤにある日本総領事館が現地警察に対して、「日本人の女性2人が誘拐された」