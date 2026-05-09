埼玉―BL東京前半、自身2本目のトライを決める埼玉・竹山（左）＝熊谷ラグビー場ラグビーのNTTリーグワン1部最終節第1日は9日、埼玉・熊谷ラグビー場などで行われ、埼玉が2連覇中のBL東京に45―0で圧勝し、16勝目（2敗）を挙げた。レギュラーシーズン2位以内が決まり、上位6チームによるプレーオフ（PO）は準決勝から登場する。BL東京は8勝10敗の6位でPO準々決勝に進む。三重はトヨタに38―26で勝ち、ともに7勝11敗となった