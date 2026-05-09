台湾プロ野球の味全ドラゴンズの人気美女チア、リン・シャン（林襄）が９日までにインスタグラムを更新。「新しい髪新しいスタイル、あたらしいこと」と記し、これまでとは雰囲気が激変した水色ロングヘアのぱっつん披露した。チアとして球場に訪れた時に見せるキュートな笑顔ではなく、クールな表情も印象的だ。ファンは「人魚姫ですか？」、「美しい妖精のように見える」、「伝説の美しさ」、「また違った一面ですね」、「