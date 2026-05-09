ロシアのプーチン大統領は現地時間5月8日、モスクワを訪問したカザフスタンのトカエフ大統領と会談しました。双方は両国関係での重要な議題をめぐって話し合いました。トカエフ大統領は、「カザフスタンとロシアの協力は上昇期にあり、各分野における協力は安定して発展している。カザフスタンはロシアのプーチン大統領がまもなくおこなうカザフスタンへの国賓訪問を非常に重視している」と表明しました。プーチン氏は、トカエフ大