日常生活を送るなか、スーパーの食料品や電気料金など、日々「値上げ」という文字を目にするようになりました。物価が上がる今のインフレ環境では、定期預金だけにお金を預けていると「実質的に損をする」可能性があります。これは、定期預金を開始した時の預金金利よりも物価の上昇率のほうが高い場合に起こります。見た目の金額は変わらなくても、お金の価値が少しずつ下がってしまう状態です。金利と物価の関係例えば、定期預金