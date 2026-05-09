ラッパー・ちゃんみな（27）が9日、自身のインスタグラムを更新。映画館でのオフショットを公開し、注目を集めている。話題の映画「プラダを着た悪魔2」のディスプレーの前での写真を公開。赤のトップスにレザーのボトムスを合わせ、シャネルのバッグやキャスケットを合わせたコーデを披露した。映画を思わせるようなモデルウオークの動画も見せ、「That’sall」と劇中のメリル・ストリープの名セリフをつづった。フォロ