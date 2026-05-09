【ワシントン＝阿部真司、カイロ＝溝田拓士】米中央軍は８日、イラン船籍の石油タンカー２隻を新たにオマーン湾で攻撃したと発表した。米国はイランに対する海上封鎖措置で圧力を強めつつ、戦闘終結に向けて示した合意案への回答を迫っている。イランはこうした姿勢に反発しており、緊張状態が続いている。中央軍によると、米空母から飛び立った戦闘機が８日、イランの港に向けて航行していたタンカー２隻を攻撃した。中央軍が