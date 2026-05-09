九州〜北海道は広範囲で晴れ紫外線対策をあすも高気圧に覆われて、九州から北海道は広い範囲で晴れるでしょう。紫外線が強くなってきているため、対策をしてお過ごしください。【写真で見る】広い範囲で晴れ北日本はやや風強く、洗濯物に注意また、北日本はあすも風がやや強く吹く所があるため、洗濯物はしっかりととめてください。沖縄は前線の影響で、断続的に雨が降りそうです。あすの朝の気温はけさと同じか、低い所が多く