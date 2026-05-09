タレントのマツコ・デラックス（53）が5日に放送されたTBS「マツコの知らない世界」（火曜後8・55）に出演。現在、引っ越し作業を進めていると明かした。首の手術を受け、2カ月ほど休養していたマツコ。同番組に復帰した最初の放送は「豆皿の世界」だった。そのなかで紹介された形も色もとりどりな豆皿に「可愛い！」を連発。購買欲を刺激されるのも無理はなかったが、「今ちょうど引っ越し作業中でね、マネジャーが物が増え