プロ野球は９日、中日―巨人戦（バンテリンドームナゴヤ）など６試合が行われ、各試合を担当した審判員がヘルメットや帽子に「２９」の数字を記した。４月１６日に打者の手から離れたバットが側頭部に直撃し、救急搬送された川上拓斗審判員の番号で、早期回復を祈った。森健次郎審判長の呼びかけで、９日から一斉に始めた。阪神―ＤｅＮＡ戦の吉本文弘球審は「復帰できるまで、それを願ってみんなでやっていきたい」と話した。