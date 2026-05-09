元モーニング娘。でタレントの辻希美が、昨年生まれた次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが生後９か月を迎えた姿を公開し反響を呼んでいる。辻は９日、自身のインスタグラムを更新。「夢さん５月８日で９ヶ月になりましたぁ」と報告し、イエローカラーのワンピース姿の夢空ちゃんが、「９カ月」の形に並べられた“おむつアート”を前に満面の笑顔を見せる様子を多数アップ。続けて、「"つかまり立ちやハイハイ…毎日出来る事が増え可