歌手・工藤静香が、心温まるエピソードを披露し話題を集めている。９日までにインスタグラムを更新、「北海道公演の帰り。何と！ラウンジから出て、少しのところに指輪を落としていたらしく、、、気がつくようなものだけれども、これがまた気がつかず。そしてそれをまた私のファンが『これはしーちゃんのでは？』と、拾ってくれたのです。笑」と、指輪をめぐるエピソードを明かした。「もうほんとにびっくりしました。そして、