◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、５位で出た河本結（リコー）が２バーディー、２ボギー、２ダブルボギーの７６で回り、通算３オーバーでトップと１打差の２位に浮上した。初のメジャー制覇へ逆転を狙う。難セッティングに強風がからみ、全員がオーバーパーを記録。平均スコア「７９