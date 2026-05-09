◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）６打差９位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）は２バーディー、９ボギー、１ダブルボギーで自身ツアーワーストの８１をたたき、通算１０オーバーの２４位に後退した。スタート時から吹き荒れた強風に大苦戦。「風がある分、フェアウェーに行かないし、