◆パ・リーグオリックス０―３日本ハム（９日・京セラドーム大阪）日本ハムはオリックスを３―０で下し、京セラドームでの連敗を７で止めた。この日は、今季初めて３試合連続で同一スタメンを組み、３試合連続で２ケタ安打をマークした。新庄監督は「あしたもこのメンバーで」で継続を示唆した。指揮官は１月３１日のキャンプイン前日、「（開幕から）１か月ちょっとは競争させる。そこからメンバーを固定していく」と語って