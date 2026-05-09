新日本プロレスは９日、上半期最大のビッグマッチとなる６月１４日大阪城ホール大会の主要対戦カードを発表した。ＩＷＧＰヘビー級王者のカラム・ニューマンは、辻陽太とのＶ２戦に臨む。４月両国大会でベルトを失った前王者の辻陽太は、６日の佐賀・唐津大会でカラムからピンフォール勝利。リベンジマッチへの権利を手に入れていた。また、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロンは、ＮＥＶＥＲ無差別級王者の