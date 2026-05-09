秋に青森で開催される、全国障害者スポーツ大会。バレーボール聴覚障害者の部の九州代表を決める大会が、鹿児島で開催されました。 3年ぶりに鹿児島で開かれた九州ブロック大会。九州の各県代表が男女各1枠の代表権を争いました。 去年、全国障害者スポーツ大会で4位に入った男子は、決勝で宮崎と対戦。一進一退の攻防のなか、キャプテン田底の強烈なアタックでリードを奪い、鹿児島が勝利。全