秋田朝日放送 台湾の野球チームと秋田県大館市の選抜チームの交流試合が開かれ、選手たちが親睦を深めました。 大館市のニプロハチ公ドームで開かれた交流試合には、大館市のシニア野球チームの選抜メンバーと台湾のシニアチームが参加しました。交流試合のきっかけは台湾チームのメンバーで日本のプロ野球ファンのリン・ウェイチュアンさん（４３）が１月に大館市役所