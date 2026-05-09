秋田朝日放送 ブラウブリッツ秋田と再生可能エネルギー事業に取り組むＪＥＲＡがエネルギーについて子どもたちに学んでもらうスクールを開きました。 ブラウブリッツ秋田は、子どもたちに将来も気候変動に左右されずサッカーを楽しんでほしいと環境教育に取り組んでいて、今回ＪＥＲＡと共同で初めてとなる「エネルギースクール」を開きました。 潟上市のクラブハウスで開かれたス