4人組ガールズグループ・IS:SUE（RIN、NANO、YUUKI、RINO）が9日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「レッドカーペット」に登場した。【ソロカット】キュートな笑顔を見せるIS:SUEIS:SUEは、淡いグリーンと白を基調とした美スタイル際立つミニスカート姿で登場。YUUKIは『M COUNTDOWN STAGE』の見どころについて「し・あ・わ・せ！」とかわいらしくアピール