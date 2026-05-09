◇春季高校野球大阪大会準決勝履正社3―0大院大高（2026年5月9日大阪シティ信用金庫スタジアム）大院大高の投打二刀流・林将輝（2年）が4回無失点の好投を見せた。「6番・右翼」で先発し、0―3の6回からマウンドに上がった。「これ以上は取らせない、という気持ちでマウンドに上がりました」1メートル73と小柄ながら、最速152キロを誇る本格派。切れ味鋭いスライダーは縦、横、斜めと3種類の変化方向を操る器用さがあ