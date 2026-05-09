グラビアアイドルちとせよしの（26）が9日、インスタグラムを更新。ボディーメークについてつづった。ちとせは「おはよしの自分のおしりの丸みが可愛くて結構すきです」とつづり、近影をアップした。ちとせはランジェリーの上から白いTシャツを着用。ヒップを強調させた後ろ姿や、Tシャツをめくり、美バストをあらわにした姿を披露している。⁡続けて「でももうちょっと形はっきりさせたいからおしり筋トレ再開しようかな