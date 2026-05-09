5月9日、日環アリーナ栃木で「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルGAME1が行われ、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（第7シード）が宇都宮ブレックス（第1シード）に逆転勝利した。 前半は、ホームの大声援を受ける“東地区王者”宇都宮が主導権を握った。試合立ち上がりこそロースコアの重苦しい展開となったが、D.J・ニュービル