【写真】京本大我の美しさにうっとり…和装姿に反響続々 淡交社デジタル茶の湯マップ公式Instagramでは、SixTONES・京本大我が着用した和装ショットと共に、着物についての詳しい説明を披露した。 ■京本大我が着用した着物を解説 公式Instagramでは、【「なごみ」編集部より】として、京本の連載「京本大我亭主のもてなし」（『なごみ』5月号）に掲載の和装ショットと、着物の写真を2点、計3点の写真を公開した。 5月号