日本ハム、阪神で活躍した片岡篤史さんが９日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。巨人、阪神という名門球団と他球団の間に横たわる“格差”を嘆く一幕があった。今回のテーマは「最後は巨人・阪神」。現役の最後を名門の巨人と阪神で終えるという選択をした選手たちが集合。今だから語れる名門チームの裏話を語り尽くした。現役の最後を阪神で終えた片岡さんは「人気球団ですし、勝った