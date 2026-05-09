タレントの井上咲楽が、実家で味噌作りに励む姿を公開し反響を呼んでいる。井上は９日、「井上家味噌作り２０２６」と題して自身のインスタグラムを更新。「今年は３キロで作りました〜母、父、わたし、ときどきねじ…」と家族で味噌作りを手掛けたことを明かし、実家で大きなボウルに入った材料を手でこねる様子などをアップした。「麹を触っていると手がすべすべになってきて、透明感が出てくる気がするのは気のせいでしょ