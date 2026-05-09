◆明治安田J1リーグ ▽第１６節 水戸１−４浦和（９日・ケーズデンキスタジアム水戸）浦和はアウェーで水戸に４―１と快勝し、田中達也暫定監督の就任後、無傷の４連勝を飾った。中２日の連戦で先発６人を入れ替えて臨んだ浦和は、前半２４分にCKのこぼれ球をMF安居海渡が押し込み先制。さらに水戸が退場者を出した後半には、２７分にFW小森飛絢、３２分と３４分には途中出場のＦＷキーセテリンが連続ゴールを挙げ、今季最多の４