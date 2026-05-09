◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）巨人が３連敗で４月３日以来、今季ワーストタイの借金１。４位に転落した。４カード連続負け越しは２３年４月以来３年ぶりで、阿部監督就任後は初となった。打線は相手先発・大野を打ち崩せず。前回対戦の４月２日は４安打１得点で完投勝利を許していた。この日も６回まで二塁すら踏めない展開。散発４安打で７回無得点に封じられた。これで相手先発が左腕の