元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が、ロケ中の大けがから復帰したサッカー元日本代表でタレントの前園真聖との２ショットを公開した。９日までにインスタグラムで「ゾノさん、おかえりやさい２ヶ月ぶりの丸園音楽堂でした」と報告。「ゾノさんが不在の間にも、福田さん、ＪＯＹさんにお願いしＭＣをできたこと感謝いたします」と代役に感謝し、「ゾノさん、会った瞬間毎日のリハビリの頑張りが目に見えるほどの