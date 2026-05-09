モデル・女優の冨永愛(43)が8日、自身のインスタグラムを更新し、パートナーである俳優・山本一賢（いっけん＝40）との2ショットを公開した。 【写真】レアな2ショットでラブラブ姿山本のチキンをパクッとかじる 「料理なんて何もできなかった人が、今ではすっかりお家シェフいつも心からのサポートをありがとう」とコメント。山本の“変貌ぶり”を明かすとともに、感謝の思いを伝えた。街を歩く姿は