7年後の伊勢神宮の式年遷宮に向け、市民らが木材を外宮へ運び入れる「御木曳行事」が三重県伊勢市で始まりました。 【写真を見る】2033年の伊勢神宮「式年遷宮」に向けた「御木曳行事」 市民らが「御用材」を外宮に運び入れる「陸曳」が始まる 三重・伊勢市 「御木曳」は、20年に一度の「式年遷宮」の際に使われる御用材を市民らが運び入れる行事で、このうち外宮に運び入れる「陸曳」がきょう9日から始まりました。 長さ4．4メ