西川周作「毎試合違うメンバーでやったりしながらもしっかりと結果を残せた」浦和レッズは5月9日のJ1百年構想リーグ第16節の水戸ホーリーホック戦で4-1の勝利を飾り、監督交代から4連勝でゴールデンウィークの連戦を終えた。FWイサーク・キーセ・テリンとMF早川隼平がコンビで2ゴール2アシストと躍動するなど、積極的な選手の入れ替えが功を奏した。浦和は4月25日の横浜F・マリノス戦を2-3で敗れ、28日にマチェイ・スコルジャ