◇パ・リーグ楽天2―6西武（2026年5月9日ベルーナD）楽天先発の古謝樹は今季6度目の登板でも初白星は手にできなかった。5回まで2安打無失点。しかし2―0の6回、先頭・渡部から平沢の3点本塁打まで4連続長短打を浴びて逆転を許した。7回を投げて今季ワーストの6失点で3敗目を喫し「（6回は）何とかゼロで抑えたかった。技術不足」と悔やんだ。