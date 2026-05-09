味方の無人機やセンサーと連携しキルチェーンを迅速化小型攻撃ドローン（徘徊型弾薬）「スイッチブレード」シリーズで知られるアメリカのエアロヴァイロンメント社は、2026年5月4日、アメリカ陸軍の低高度追跡攻撃弾薬（LASSO）プログラムにおいて、同社の新型UAV「スイッチブレード400」の試作契約を受注したことを発表しました。【写真】まるでバズーカ!? 歩兵携行可能な発射装置LASSOプログラムとは、陸軍の「歩兵旅団戦闘