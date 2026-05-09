まだ遊んでいたくて、絶対に自転車から下りたくない柴犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で3万4000回再生を突破し、「コントのようｗ」「めちゃくちゃかわいい」といったコメントが寄せられています。 【動画：自転車で遊びに出かけた犬→帰るため、カゴから持ち上げようとした結果…『絶対下りたくない』まさかの光景】 自転車から下りたくないワンコ TikTokアカウント「shiba_dog_kai」に