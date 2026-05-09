F1と並ぶFIA（国際自動車連盟）が主催する世界選手権である世界ラリー選手権（WRC）の1戦に組み込まれているのがラリージャパン。2022年からは愛知県と岐阜県にまたがる地域で開催されています。一般公道を使って開催されるため、日常的な風景の中をラリーマシンが駆け抜けるところを間近に見られるのが魅力です。2025年までは11月開催でしたが今年からは5月に変更。今年の開催は5月28日〜31日と、間近に迫ってきました。観戦チケ