エティハド航空は、ロイヤルティプログラム「エティハド・ゲスト」の上級会員を対象に、特典航空券交換時の利用マイル数を割引する特典を導入した。通常は1万マイルから、固定マイル数で交換できる。ゴールド、プラチナ、エメラルド会員に対する必要マイル数を最大10％を割り引く。マイルはエティハド航空や提携航空会社の特典航空券のほか、アップグレード、リワーロショップで商品に交換することができる。