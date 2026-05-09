この春に高校生になったばかりのデザイナー。 色鮮やかな手作りのアクセサリーで日常にトキメキを届けます。 【NIB news every. 2026年4月14日放送より】 長崎らしいステンドグラス風の猫型のブローチ。 カラフルな色使いが目を惹くピアスも…。 （朝長 衣咲菜さん） 「お客様に気に入ってもらうことも大事だけど、自分が気に入るように作ることを心がけている」 制作して