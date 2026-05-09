Snow Manの目黒蓮さんが主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』が、幅広い世代から支持され大ヒットを記録しています。同作は、鈴木祐斗さんの大ヒット漫画（集英社）が原作で、コメディー作品を数多く手掛けてきた福田雄一監督が実写映画化。かつて「史上最強」の殺し屋と呼ばれた坂本太郎が主人公で、アクションとコメディーが楽しめる娯楽作品として人気です。 ※この記事では『SAKAMOTO DAYS』に関するネタバレがあります。未視聴