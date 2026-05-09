池山監督が様々な方法で選手の背中を押している（C）産経新聞社ヤクルトは5月9日に行われた広島戦（マツダ）に4ー0の完封勝利。3連勝で首位をキープ、阪神とのゲーム差を2とした。「8番・投手」で先発した松本健吾は2回二死二、三塁の好機に相手先発岡本駿の投球を左前へライナーではじき返し、先制の2点タイムリーをマーク。前日も「8番・投手」として起用した高梨裕稔がタイムリーと今季のヤクルトの特徴ともいえる「打てる