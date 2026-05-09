俳優の石田ゆり子さんは5月8日、自身のInstagramを更新。東京・銀座で開催中の展示会で、漆の器を堪能する姿を披露しました。【写真】石田ゆり子の美しい所作と姿勢「仕草ひとつひとつが好きです」石田さんは「漆芸家桐本滉平展ー布と漆ー 銀座和光 地階アーツアンドカルチャーにて 5/7（木）〜20（水）」と、1本の動画と5枚の写真を投稿。「滉平くんの作る漆の器は ひとつひとつ、まるで生きてるみたいに違う。布に漆を染み込ま