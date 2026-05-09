日本ハム・北山亘基投手が、先発する１０日のオリックス戦（京セラ）に向け、ポジティブ思考の重要性を強調した。チームは今季京セラドームでは１勝４敗と苦戦。自身も４月２５日の対戦で黒星を喫してるが「そんなことを言い出したらきりが無い。そういう潜在意識がここぞのピンチだったり、チャンスで無意識に結果につながる気がする。ネガティブなこと言っても仕方ない」とネガティブ思考の悪影響に言及。「チームとしてもあ