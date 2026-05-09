フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が９日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は「最後は巨人・阪神」。球界屈指の人気球団である巨人、阪神で現役を終えた有名ＯＢが集結した。日本ハムで長年、主力打者として活躍し、２００２年にＦＡで阪神に入団した片岡篤史氏は、阪神１年目を「『苦しい…』っていう一言しかない」と振り返って笑わせた。片岡氏は主砲候補としてファンから大きな期待を寄せ