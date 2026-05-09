お笑いコンビ「博多華丸・大吉」が8日、NHKAM「ラジオであさイチ」（後8・05）に生出演。博多華丸（56）が妻との出会いを明かす場面があった。リスナーからアルバイト経験についての質問が寄せられ、博多大吉は「僕は郵便配達とか、飲み屋さんとか、そういうのやったことあるけれど、僕ら19歳で芸人になって、事務所の方針がバイト禁止やったから、ほとんどやってないですよね」と明かした。華丸は「俺はちょっとだけラー